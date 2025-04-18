Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 948 milyon 238 bin TL tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Buna göre; toplam 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 TL tutarındaki destek ödemeleri kapsamında Mazot ve Gübre Desteği 4 milyar 925 milyon 975 bin 440 TL, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği 841 milyon 350 bin 785 TL, Hayvan Hastalıkları Tazminatı 151 milyon 835 bin 620 TL, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 29 milyon 76 bin 532 TL çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Mazot ve gübre destek ödemeleri, çiftçilerin T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son hanelerine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek. İlk aşamada, T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son hanesi '2' olan çiftçilere ödemeler 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00'den sonra, son hanesi '0' olanlara ise 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00'den sonra yapılacak.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere sunduğu tarımsal destekleme ödemeleri, üreticilerin finansal yükünü hafifletmeyi ve tarımsal üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Her yıl belirli dönemlerde yapılan bu ödemeler kapsamında, çiftçilere hem bitkisel üretim hem de hayvancılık faaliyetlerine yönelik çeşitli kalemlerde destek sağlanıyor.

Bu desteklemeler arasında; mazot ve gübre desteği, organik tarım desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanımı destekleri, hayvancılık desteklemeleri, buzağı ve arıcılık destekleri gibi çok sayıda başlık yer alıyor. Ayrıca, programlı aşı uygulamaları, süt primi desteği, sürü yöneticisi istihdamı ve su ürünleri desteği gibi alanlar da destekleme kapsamına alınıyor.

2025 TARIMSAL DESTEKLERİ HANGİ KALEMLERİ KAPSIYOR?

2025 yılı itibarıyla çiftçilere verilecek destekleme ödemeleri şu başlıkları içeriyor:

Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği

İyi tarım uygulamaları desteği

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği

Organik tarım desteği

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) desteği

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği

Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım ve üretim destekleri

Anaç koyun-keçi desteği

Arıcılık ve ipek böceği desteği

Buzağı, hayvan başı ödeme ve aşı destekleri

Küçükbaş soykütüğü desteklemesi

Sürü yöneticisi istihdam desteği

Süt primi ve tiftik üretim destekleri

Yem bitkileri üretim desteği