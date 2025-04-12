Karşılaşma, saat 15.00’te başlayacak. Kaf-Kaf, Play-Off'ta direkt grup finali oynamayı garantileme hedefiyle sahaya çıkacak.

Karşıyaka, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan aldığı 1 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle, taraftarından yoksun olacak. Bu, takım için önemli bir eksiklik olsa da son haftalarda gösterdiği güçlü performans, Karşıyaka’nın final için umutlarını artırıyor.

Karşıyaka’da, sakatlıkları bulunan Onur Akbay, Erdal Öztürk ve Mert Torlak ile göğüs ağrıları nedeniyle son iki maçta forma giymeyen Hakan Barış’ın durumu belirsiz. Ancak son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden yeşil-kırmızılılar, 14 haftadır yalnızca 1 yenilgi aldı. Bu formda çıkış yapan Karşıyaka, sezonun sonlarına yaklaşırken güçlü kadrosuyla 2’nci Lig'e dönme yolunda büyük bir adım atmayı hedefliyor.

Silifke Belediyespor ise 46 puanla Play-Off hattında yer alıyor ve Karşıyaka için zorlu bir rakip olacak. Bursaspor, grupta 7 puan farkla lider durumda ve yarın, Balıkesir’de Artvin Hopaspor’u yenmesi durumunda şampiyon olacak.