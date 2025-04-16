Şakir Paşa Ailesi dizisi, bir kez daha talihsiz bir olayla gündemde. Daha önce Kartal’daki çekim platosu tamamen yanarak kül olan dizinin bu kez Büyükada’daki setinde yangın çıktı. Olayda set amiri hayatını kaybetti.

Büyükada'nın Nizam Mahallesi'ndeki tarihi konakta, şu anda "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimleri sırasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında set amirinin hayatını kaybettiği bildirildi. Adagazetesi.com.tr'nin aktardığına göre, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeni, dumandan zehirlenme mi yoksa kalp krizi mi olduğu, yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği belirtildi. Cenaze, Büyükada Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

"Şakir Paşa Ailesi" dizisinin platosu daha önce yanmıştı

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin Kartal'daki platosunda geçtiğimiz aylarda büyük bir yangın çıkmıştı. Yangında, Osmanlı'nın önemli ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin hayatını konu alan dizinin, Büyükada'daki köşkünü canlandıran dekor tamamen kül oldu. Yangın, dizinin prodüksiyon sürecine büyük bir darbe vurmuştu.