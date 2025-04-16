Şimşek, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, mevzuat değişiklikleriyle getirilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Suç gelirleriyle etkin mücadelemizi sürdürürken finansal sistemin güvenirliğini ve şeffaflığını artıran düzenlemelerle uluslararası standartlara uyumumuzu güçlendiriyoruz.”

Bu açıklama, son dönemde hızla gelişen kripto para piyasası ve dijital finans sektörüne yönelik denetimlerin artırılacağını gösteriyor. Özellikle kara para aklama ve finansal suçlarla mücadele kapsamında yapılan düzenlemelerin, sektörün uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Yeni Düzenlemelerle Neler Değişecek?

Kripto varlık platformlarına daha sıkı denetimler uygulanacak.

Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunlu hale gelecek.

Yasal uyumluluğu sağlamayan kuruluşlara ağır para cezaları ve faaliyet durdurma gibi yaptırımlar uygulanabilecek. Fındıkta 200 bin ton kayıp beklentisi, üreticiyi endişelendirdi

Finansal Güvenlik Ön Planda

Bakan Şimşek'in bu açıklamaları, Türkiye'nin finansal sistemini daha şeffaf ve güvenilir hale getirme yolunda attığı adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yeni düzenlemelerle hem yerli yatırımcıların korunması hem de uluslararası finansal piyasalarla entegrasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları mevzuat değişiklikleriyle getirilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.



Suç gelirleriyle etkin mücadelemizi sürdürürken finansal sistemin güvenirliğini ve… https://t.co/6DQPFZycNW — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 16, 2025