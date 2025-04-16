İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında ülke sorunlarına değindi. Dervişoğlu, Parlamenter sistemin, Kuvvetlerin birbirinden ayrıldığı, Milli iradenin güçlendiği, Devletin ve Kamu idaresinin keyfiyetten arındırılıp kurallara bağlandığı bir sistem olduğunu hatırlatarak “Türkiye’yi tek adam rejiminden kurtarıp, parlamenter sistemi getirerek, Türk milletine giydirilen deli gömleğinden yırtıp atacağız. Bu şerefli, şahsiyetli ve yüksek seciyeli millet için, Milletimizin hak ettiği yönetim biçimini, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi yeniden imar ve inşa edeceğiz” dedi.

“ADALETSİZLİK KİMLİK TANIMIYOR”

Bugün adaletsizliğin, kimlik ayırt etmediğini belirten Dervişoğlu “ Ekrem İmamoğlu da tutuklu, Ümit Özdağ da tutuklu. Can Atalay da tutuklu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala da. Hak aramaktan daha çok, haksızlığa karşı çıktıkları için yollara düşen gençlerimiz de tutuklu. Adaletsizliğe karşı çıkmak için kapımıza dayanmasını bekleyemeyiz. Hakkın ve hukukun her zaman savunucusu olmak zorundayız.

Bakın, eşitsizlik de kimlik ayırt etmiyor. Diyarbakır okulları da sabunsuz, Ankara okulları da…Edirne hastanelerinde de kuyruk var, Siirt hastanelerinde de. Yozgat esnafı da batık, Ağrı esnafı da batık, Türkiye batık haldedir.

Yoksulluk da kimlik ayırt etmiyor, Kürt de yoksul, Türkmen de yoksuldur. Alevi köyünde de hasat yoktur, Sünni köyünde de yoktur. Türkiye, bereketini kaybetmiştir.

Demokrasiye özlem, kimlik ayırt etmiyor. İstanbul’a da kayyım var, Hakkâri’ye de kayyım var. Çünkü Türkiye’de bir kayyım rejimi var. Esaret kimlik ayırt etmiyor Hürriyet diyen, adalet diyen, eşitlik diyen, Her şehrin çocuğu tutukludur, Çünkü Türkiye tutukludur” diye konuştu.

KÜRDİSTAN PAZARLIĞI

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Suriye’deki gelişmelere değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek “Asırlardır emperyalizmin temel amacı değişmemiştir, Toplumları böl, parçala, yönet! Yaptığın yanlış işlerle, attığın şuursuz adımlarla, Türkiye düşmanlarının asırlık oyunlarına alet oluyorsun.

Cihattan Hicret’e, Hicretten tehcire dümen kırıyorsun! Galon başı aldığın komisyonla, Mermi başı Gazzeli katleden İsrail’in taşeronluğuna soyunuyorsun! Biz Irak Türkmenleri dedikçe, Barzan ağalarını müttefik alıyorsun. Biz Suriye Türkmenleri dedikçe, Kravat taktığın teröristlerle Kürdistan pazarlığı yapıyorsun! Günler geçiyor ve fotoğraf albümü genişliyor,Artık bu pazarlığı da sarayına taşıyorsun.

Ortada ulaklar, kenarlarda kulaklar İmralı’da pişeni, sarayda servis edip, Tüm mutfak ekibiyle fotoğraflar veriyorsun.” Dedi.