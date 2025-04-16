Bir dönem Türkiye’de Hatayspor forması giyen ve gösterdiği performansla ismi büyük kulüplerle anılan Aaron Boupendza için ilk olarak Romanya basınından hayatını kaybettiğine dair haberler yayıldı. Daha sonra futbol dünyasından önemli isimler de bu acı haberi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın oğlu da yaptığı Boupendza paylaşımıyla yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Romanya basınında yer alan haberlere göre, 28 yaşındaki Gabonlu futbolcu bir binanın 11’inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Sezon başında Romanya ekibi Rapid Bükreş’te forma giyen Boupendza; Çin ekibi Zhejiang’a transfer olmuş, 6 maçta 4 gol atma başarısı göstermişti.