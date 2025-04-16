Yenimahalle Belediyesi, personelinin mesleki gelişimini desteklemek ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak amacıyla hizmet içi eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren havuz ve spor tesislerinde görevli personele “Cankurtaranlık ve İlkyardım” eğitimi verildi.

Teorik ve uygulamalı eğitimle hayati müdahaleler öğretildi

Eğitim programında personele; suni solunum, kalp masajı, boğulma vakalarına müdahale, yara ve kırıklara ilk yardım gibi kritik konular hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıldı. Ayrıca havuz içi ve çevresinde yaşanabilecek acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğiyle ilgili teknik bilgiler de paylaşıldı.

Başkan Yaşar: “Hem personele hem vatandaşa katkı sağlıyoruz”

Hizmet içi eğitimlerin önemine değinen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şunları kaydetti:

“Belediye çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik düzenlediğimiz eğitimler sayesinde, vatandaşlarımız çok daha kaliteli ve güvenli hizmet alıyor. Personelimiz ise bu kurslardan sertifikalarla ayrılarak mesleki anlamda kendini geliştiriyor. Bugün havuz tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz cankurtaran ve ilkyardım eğitimi, vatandaşımızın can güvenliği açısından büyük önem taşıyor."

5 donanımlı yüzme havuzu ve spor tesisinde güvenli hizmet

Yenimahalle’nin farklı bölgelerinde hizmet veren 5 adet tam donanımlı yüzme havuzu ve spor tesisi olduğunu hatırlatan Başkan Yaşar, “Vatandaşlarımızın bu tesislerde güvenli şekilde spor yapmasını, yüzme öğrenmesini istiyoruz. Daha fazla spor, daha sağlıklı bir yaşam için herkesi tesislerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.