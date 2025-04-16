Tecrübeli futbolcu, takımın ve kendi performansı ve sezonun kalan maçlarına yönelik FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Golcü futbolcu, son 7 maçta ellerinden geleni yapacaklarını ve sarı-lacivertli taraftarlardan destek beklediklerini aktardı.

Fenerbahçeli taraftarların desteğiyle daha güçlü olduklarına dikkati çeken 36 yaşındaki kanat oyuncusu, "Puan farkının kapanması, beraberinde psikolojik bir avantaj da getiriyor. Fark 11 puandan 3'e düşüyor. Tabii ki bu büyük bir avantaj ama şu an kontrol edebildiğimiz, elimizde olan şey oynayacağımız 7 maç. Dolayısıyla bu oynayacağımız 7 maça odaklanmamız gerekiyor ve kalan 7 maçı kazanabilmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koymalıyız. Sonrasında çok istediğimiz şampiyonluğu elde edebilmek için yeterli olacak mı göreceğiz. Bu şampiyonluk gerçekten çok ama çok önemli. Tabii ki bu noktada taraftarlarımıza da ihtiyacımız var. Bizler her zaman onların destekleriyle çok daha güçlüyüz, buna hiç şüphe yok." diye konuştu.

Dusan Tadic, kulübe ve taraftarlara karşı sorumlulukları olduğunu aktararak, "Bizler profesyoneliz. Sorumluluklarımız var. Her şeyi en doğru şekilde yapmanız gerekiyor çünkü karşınızda size güvenen milyonlar var. Günün sonunda aynaya bakıp şunu diyebilmemiz gerekiyor; 'Yapabileceğimin en iyisini yaptım, her şeyi yaptım.' Bunu diyebilmek gerekiyor ki en önemlisi de aslında bana göre bu." ifadelerini kullandı.

"Mazeret göstermeden mücadeleye devam etmeliyiz"

Tadic, mazeret üretmeden, başkalarını suçlamadan her zaman sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Sırp futbolcu, geçen sezon bir röportajda kullandığı, 'Biz kurban değiliz, savaşçıyız' sözlerinin hatırlatılması üzerine "Güzel bir cümle. Bu cümleyi ilk psikoterapist bir arkadaşımdan duymuştum. Kendisi ünlü birisi, kulüplerde de çalışmış birisi. Bize şunu derdi: 'Bizler kurban değiliz, savaşçılarız ve sonuna kadar da savaşacağız.' Mazeret göstermeden savaşmaya devam etmeliyiz. Burada doğru olan şey de insanları ya da başkalarını suçlamak yerine her zaman kendimize bakmamız çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Böyle bir istatistiğe sahip olmak çok güzel bir şey"

Tadic, Avrupa'da son 7 sezonda hem gol hem asist istatistiğinde çift haneleri aşan tek futbolcu olmasına dair şunları kaydetti:

"Böyle bir istatistiğe sahip olmak çok güzel bir şey. Zaten ofansif bir oyuncuysanız eğer bu durum sizler için kaçınılmaz. Asist yapıp goller atarsınız ve takımınız için önemli olmaya çalışırsınız. Bunların yanında takımınıza defansif anlamda da yardımcı olmanız gerekiyor. Takımınıza yardımcı olmak için mantalite ve karakter koymanız gerekiyor. Genelde insanlar gollere ve asistlere bakarlar. Tabii başka önemli durumlar da var. Bazen gol ve asist yapamayabilirsiniz ama defansif anlamda takıma yardımcı olmanız gerekiyor. En önemli kısım maçları takım olarak galibiyetle noktalamak. İstikrarı sağlamanız, fit olmanız ve profesyonel bir şekilde yaşamanız gerekiyor."

"Bütün eleştirileri normal karşılıyorum"

Tecrübeli futbolcu, kendisine yöneltilen bütün eleştirileri normal karşıladığını ifade etti.

Gol ve asistin dışında, mücadele etmenin, liderlik yapmanın öneminden bahseden Tadic, "Bütün eleştirileri normal karşılıyorum. Buna 'Sırp' ya da 'Balkan kültürü' diyebilirsiniz. Bir maç dünyanın en kötü futbolcusu olarak addediliyorsunuz, diğer maçta da en iyi futbolcu olarak lanse ediliyorsunuz. Böyle bir ortamda futbol oynuyoruz. Türkiye'de de kendi ülkem Sırbistan'da da var olan bir şey bu. Kültürümüzde yaşadığımız bir şey. Bizler biraz daha duygusal insanlarız. İngiltere, Hollanda veya Almanya'ya baktığımızda onlar bu noktada daha farklı şekilde reaksiyon gösteriyorlar, daha farklı hareket ediyorlar." diye konuştu.

İstikrarlı performansın önemini vurgulayan Dusan Tadic, "Takımın içerisinde hem en tecrübeli hem de kaptanlardan biri olduğunuz zaman tabii ki omzunuzdaki sorumluluklar çok büyük oluyor. Sonuçlar iyi gitmediği zaman teknik direktörler, tecrübeli futbolcular, kaptanlar ve yönetim suçlanır. Takımınıza nasıl katkı sağladığınız ve istikrarlı olmanız çok önemli. Sezon içerisinde iyi veya kötü maçlar oynayabilirsiniz ama burada önemli olan istikrar." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.