Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için önemli adımlar atıldığını duyurdu. Bakan Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla son üç yılda 445 bin 572 kişiye toplam 63,5 milyar TL tutarında Staj Desteği verildiğini açıkladı.

Açıklamada, mesleki yeterlilik belgelerinin yaygınlaştırılması konusunda da büyük mesafe kaydedildiği vurgulandı. Bu kapsamda, 95 bin 341 kişi kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişi ise ustalık belgesi almaya hak kazandı.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İhtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli iş gücümüzü yetiştiriyoruz. Küresel düzeyde artan rekabet ortamında öne çıkabilmek için çalışma hayatımızı daha da güçlendirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz.”

Ayrıca, hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda istihdam politikalarının daha da güçlendirileceği belirtildi. Bakanlık, bu stratejilerle Türkiye’nin iş gücü piyasasında sürdürülebilir büyüme ve verimlilik artışı hedefliyor.

İhtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli işgücümüzü yetiştiriyoruz.⚙️



İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar TL Staj Desteği sağladık.🤝



Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık.… pic.twitter.com/tY1jeSF1Ml — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 16, 2025