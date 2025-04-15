Katıldığı bir televizyon programında konuşan ekonomi yorumcusu İslam Memiş, yatırımcıların güvenli liman olarak tanımladığı altın fiyatları ve güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Altın ve para piyasaları konusunda uzman isimlerden biri olan İslam Memiş, son dönemlerde yaşanan ticaret savaşlarının ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi politikaları uygulama kararının ardından altın fiyatlarında tüm bu gelişmelerin yükseliş eğilimini desteklediğini vurguladı.

Tüm bu gelişmeler Türkiye'yi ve Dünyayı etkilerken ons altın yüzde 24 ve gram altın yüzde 34 değer kazanmış oldu.

Diğer yandan her pazartesi Youtube hesabından canlı yayın yaparak yorumlarda ve değerlendirmelerde bulunan Memiş, bir gün önce paylaştığı videoda ,son iki haftaya kıyasla piyasaların daha sakin bir seyirde ilerlediğini ifade etti.

Küresel Piyasalarda Trump'ın gümrük vergisi tarifelerinin ve Trum'ın söylemlerinin etkisinin geçtiğimiz iki haftaya kıyasla piyasaların sakin ve iyimser bir şekilde işlem gerçekleştirmesini beklediğini vurgulayan Memiş,haftanın ekonomik anlamda beklenen etki ve gelişmelerini , TCMB tarafından gerçekleştirilecek açıklamaların detaylarını "Veri açısından da yoğun bir hafta. Yine Çarşamba akşamı Fed Başkanı Powell'in açıklamaları var. Powell'in açıklamaları önemli . Dolar endeksi üzerinde euro - dolar paritesi üzerinde ve Fed'in faiz politikası üzerinde önemli bir etkiye neden olacaktır. Yine, bu hafta euro bölgesinde ve İngilter'de enflasyon rakamları açıklanacak. Yine perşembe günü saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Cuma günü Avrupa'da , İngiltere'de ve Amerika'da tatil dolayısıyla piyasalar kapalı olacak.Uluslararası piyasalar bu hafta 4 işlem gününde işlem yapacak. " şeklinde açıklama yaptı.