Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, bayram dolayısıyla düzenlenen Kurban Bayramı Bayramlaşma törenine katıldı. Güngör, belediyenin çay bahçesinde gerçekleşen etkinlikte Nallıhanlı vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Ertunç Güngör, törende çocukların neşesi ve büyüklerin duası ile birlikte bayramın ruhunun hissedildiğini belirtti. Başkan Güngör, gerçekleşen etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreninde belediyemizin çay bahçesinde düzenlediğimiz programda siz kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık.

➡️ pic.twitter.com/E7axmTZDcu — Ertunç Güngör 🇹🇷 (@ertuncgungor) June 6, 2025