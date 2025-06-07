Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, bayram dolayısıyla düzenlenen Kurban Bayramı Bayramlaşma törenine katıldı. Güngör, belediyenin çay bahçesinde gerçekleşen etkinlikte Nallıhanlı vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Ertunç Güngör Bayram

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Ertunç Güngör, törende çocukların neşesi ve büyüklerin duası ile birlikte bayramın ruhunun hissedildiğini belirtti. Başkan Güngör, gerçekleşen etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Muhabir: Şevval Ateş