Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, bir arada olmanın ve anılar biriktirmenin en kıymetli zamanlarından biri olduğunu ifade etti.

Bakan Göktaş, bayram ile ilgili paylaşımının devamında, "Rabbim dualarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eylesin; ailelerimizle birlikte sağlık, huzur, bolluk ve bereket içinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin" diye belirtti.

Paylaşmanın, bir arada olmanın ve güzel hatıralar biriktirmenin en kıymetli zamanlarından biri olan #KurbanBayramı’mız mübarek olsun.



Rabbim dualarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eylesin; ailelerimizle birlikte sağlık, huzur, bolluk ve bereket içinde nice bayramlara ulaşmayı… pic.twitter.com/Q1Oa0er01W — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) June 6, 2025