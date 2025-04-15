Tuz Gölü, Aksaray, Ankara ve Konya illeri sınırlarında yer alan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan kapalı havza özelliği taşıyan bir bölge olarak, yaz aylarında flamingolar için önemli bir yaşam alanı oluşturuyor. Her yıl binlerce flamingo, Tuz Gölü'nde beslenip kuluçkaya yatmak için gelirken, gölün Aksaray’ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güney bölgesi flamingoların tercih ettiği üreme alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin denetimleri devam ederken, flamingolar gölden Mamasın Barajı'na doğru hareket ederek güzel manzaralar oluşturuyor. Burada kısa bir mola veren flamingolar, kuluçka dönemi için tekrar Tuz Gölü’ne dönüyor.

Flamingo Popülasyonu Bu Yıl Büyük Bir Artış Gösterdi

Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, Tuz Gölü'ndeki flamingo popülasyonunda bu yıl önemli bir artış gözlemlediklerini belirtti. Tunç, "Kışın sert geçmemesi nedeniyle flamingolar gölden fazla uzaklaşmadılar. Yerel olarak Konya Kulu'daki Düden Gölü, Aksaray’daki Mamasın ve İrfanlı Barajları gibi çevre göllerde de flamingo popülasyonları vardı. Göç başladıktan sonra, İzmir'den gelen flamingolarla birlikte bu yıl flamingo sayısı inanılmaz derecede arttı. Şu anda göletlerde ve küçük su birikintilerinde bile flamingo görmek mümkün" dedi.

Flamingoların Kuluçka Dönemi ve Beklentiler

Tunç, flamingoların eşleşme dönemine girdiğini ve önümüzdeki 15 gün içinde Tuz Gölü’nün ortasında bulunan kuluçka merkezine gireceklerini belirterek, "Flamingolar kuluçkaya yatacak ve haziran ortasına kadar yavrularını çıkaracaklar. Ardından, yavrularıyla birlikte daha sığ alanlara, bol miktarda Artemia salina bulunan bölgelere doğru hareket edecekler. Geçen yıl 4 bin 500 yavru flamingo çıkmıştı, bu yıl ise 10 bin civarında yavru flamingo bekliyoruz. Yağışlar bu yıl az olsa da, umarız bu durum flamingoların yaşamını tehdit etmez. Bakanlıklarla birlikte gerekli tedbirleri alacağız" diye konuştu.

Kaçak Avcılıkla Mücadele ve Halkın Duyarlılığı

Tunç, Konya, Aksaray ve Ankara'daki Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tuz Gölü'nde ortaklaşa denetim gerçekleştirdiğini ifade etti. Tunç, "Tuz Gölü geniş bir alan olmasına rağmen ekiplerimizin özverili çalışmaları çok önemli. Halkımızın da bu denetimlere destek vermesi gerekiyor, özellikle kaçak avcılıkla mücadelede büyük hassasiyet göstermeliyiz. Bu duyarlılıkla bölgemizdeki biyolojik çeşitliliği artırabiliriz. Flamingoların gece uçuşlarını izlemek çok keyifli ve bu görüntüleri çocuklarımıza aktarmamız, doğa bilinci yaratmamız çok önemli" şeklinde konuştu.