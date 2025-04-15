Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplanan öğretmenler, taleplerini dile getirmek amacıyla eylem yapmak istedi. Ancak polis ekipleri, öğretmenlerin bakanlık önünde eylem yapmasına izin vermedi. İki taraf arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, polis ekipleri öğretmenleri kurulan barikatların dışına çıkardı.

Yaşanan arbede sırasında bazı öğretmenler, polis tarafından boğazlarının sıkılarak eylem alanından uzaklaştırıldıklarını belirtti. Müdahale sonrası alandan çıkarılan öğretmenler, basına yaptığı açıklamalarda müdahalenin orantısız olduğunu ifade etti.

Öğretmenler eylemler sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin istifa sloganları attı. Öğretmenler son dönemlerde proje okullarında yapılan yönetici ve öğretmen atamalarının liyakat yerine iktidara yakınlığa göre yapıldığı iddiaları üzerine, tepki göstermeye devam ediyor.