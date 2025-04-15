Herkesin bildiği üzere kutsal bir ülkü, din veya inanç uğrunda hayatını feda eden kahramanlara Şehit adı verilmektedir.

Vatanımızın bağımsızlığı ve ulusumuzun bölünmez bütünlüğü uğruna mücadele ederek şehit düşen kahramanlarımızı anmak ve aziz hatıralarını hatırlamak amacıyla belirlenmiş olan Şehitler Haftası, her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında yad ediliyor.

Tarihi kahramanlıklarla dolu ecdadımız, Malazgirt Zaferi'nden bu güne kadar vatanımızın bağımsızlığı ve ulusal bütünlüğümüz için sürekli mücadele etmiş, ülkemizin dört bir yanı şehitlerimizin aziz kanlarıyla sulanmıştır. Günümüzde de vatan, millet ve bayrak uğruna sürdürülen şanlı mücadeleler devam etmektedir. Geçmişten bu güne devam eden mücadeleler sırasında düşmanlara karşı kahraman bedenlerini siper ederek hayatlarını feda eden tüm kahramanlarımızı; rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.



