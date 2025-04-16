Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin gerçekleştirmek istediği “Öğretmenime dokunma” eylemi okul idaresi tarafından engellendi. Öğrenciler, anayasal haklarını kullanarak seslerini duyurmak isterken, bazı öğretmenlerin müdahalesiyle sınıflarda alıkonulduklarını ifade etti.

Öğle arasında sınıflarından çıkmalarına izin verilmeyen öğrenciler, okul içinde başlattıkları eylemin sert bir üslupla ve fiziki müdahaleyle bastırıldığını belirtti. Öğrenciler, taşıdıkları pankartların zorla ellerinden alındığını ve okul önüne sivil araçlarla polis ve terörle mücadele ekiplerinin getirilerek gözdağı verilmeye çalışıldığını aktardı.

Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan açıklamada, “Bu hukuksuz müdahaleleri ve baskıcı tutumu kabul etmiyoruz. Anayasal haklarımızı sonuna kadar savunacağız, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Öğrenciler, demokratik haklarını kullanmakta kararlı olduklarını vurgulayarak dayanışma çağrısı yaptı.