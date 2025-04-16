Kanal D ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen Yılmaz Erdoğan imzalı dizisi İnci Taneleri, yeni bölüm tanıtımlarıyla izleyiciyi yine duygu yüklü bir hikâyeye davet ediyor. Yayınlanan ilk fragmanda, Dilber’in Azem’e karşı yükselen isyanı öne çıkarken; ikinci tanıtımda ise Azem’in yıllar sonra bulduğu oğlu Ferda ile gerçekleştirdiği içten sohbet ekran başındakileri derinden etkiledi.

Dilber’in, “Herkes yer, içer; hesabı kim öder? Ben öderim. Çocuğumu da alırlar benden. Sonra sana gelirim. Sen de ‘Benim yarınım belli değil’ dersin” şeklindeki sitemi, aralarındaki gerilimin tırmanacağının ipuçlarını verdi. Bu duygusal sahneye “Bilseydim” türküsünün fon müziği olarak eşlik etmesi ise sahnenin etkisini daha da artırdı.

Ferda’nın Ortaya Çıkışı Büyük Sürpriz Oldu

İkinci tanıtımda, Azem ve onun yıllar sonra kavuştuğu oğlu Ferda arasındaki diyalog ön plandaydı. Ferda karakterini canlandıran Taylan Meydan ile Azem’e hayat veren Yılmaz Erdoğan’ın benzerliği sosyal medyada gündem oldu. “Gerçek aileme ben sonradan kavuştum” sözleriyle duygusal bir itirafta bulunan Ferda’nın, Mısra adında bir kızı olduğu da bu sahneyle ortaya çıktı. “Dağlara mı Yazdın” türküsünün eşlik ettiği bu anlarda Azem’in gözlerinin dolması, dizinin yeni bölümünde duygusal anların dozunun artacağını gösterdi.

İnci Taneleri, Her Perşembe Kanal D’de

BKM yapımcılığında hayata geçirilen İnci Taneleri, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Başrollerde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’e; Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi usta isimler eşlik ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan İnci Taneleri, yeni bölümleriyle her perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.