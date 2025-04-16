15 Nisan Salı günü, Türkiye genelinde birçok üniversite öğrencisi ve yurttaş, ekonomik şartlara dikkat çekmek amacıyla "ekonomik boykot nöbeti" adıyla çeşitli eylemler gerçekleştirdi. Öğrenciler, kendi üniversitelerinde evden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle kurdukları dayanışma alanlarında bir araya gelerek, ekonomik krize karşı ortak bir duruş sergiledi.

Hacettepe Üniversitesi’nde de öğrenciler “Boykot Kafe” adını verdikleri bir alan kurarak etkinliğe katıldı. Beytepe Kampüsü’nde kurulan alana, 2013 yılında Eskişehir’deki Gezi Direnişi sırasında dövülerek katledilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın silüeti asıldı.

Ancak edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde dayanışma alanına Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) tarafından müdahalede bulunuldu. Öğrenciler, herhangi bir taşkınlık ya da güvenlik sorunu olmamasına rağmen fiziki müdahaleye uğradıklarını belirtti. Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, “Bu sabah Ali İsmail’in silüeti önünde tuttuğumuz nöbete ÖGB saldırdı. Bu kampüs bizim, hiçbir yere gitmiyoruz!” ifadeleri kullanıldı. Müdahale sonrasında sosyal medyada çok sayıda öğrenci, güvenliğin tutumunu protesto eden paylaşımlarda bulundu.

Video kaynak; Öğrenci Kolektifleri