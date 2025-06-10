Dün öğle saatlerinde, çadır kente gelen bir kişinin tencerelerle getirdiği pilavı dağıtmasının ardından birçok kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

İlk belirlemelere göre, aralarında çocukların da bulunduğu 40 kişi İnegöl Devlet Hastanesi ile Yenişehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yaklaşık 250 kişinin konakladığı çadır kentte yaşanan olayla ilgili sağlık ve güvenlik birimleri tarafından soruşturma başlatıldı. Pilavı dağıtan kişinin kimliği ve yemeğin kaynağı araştırılıyor.

Bölgede yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin sağlık ve yaşam koşullarıyla ilgili bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına denetimlerin artırılması bekleniyor.