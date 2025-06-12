Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırdıktan sonra, daha önce Samsunspor’u çalıştıran Markus Gisdol ile anlaşmaya vardı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Hoş Geldin Markus Gisdol Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."
🧣 Hoş Geldin Markus Gisdol— Bellona Kayserispor (@KayserisporFK) June 11, 2025
📌 Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Anlaşmanın hem Markus Gisdol'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.#KYSR | #BirlikteGüçlüyüz #BellonaKayserispor pic.twitter.com/sOMBbxr5xv