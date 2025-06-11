Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, söz konusu tahliyenin, “bölgesel gerilimlerin yaratabileceği güvenlik tehditleri” nedeniyle kısmi olarak yapılacağını doğruladı.

ABD Orta Doğu’daki Askeri Aileleri Geri Çekiyor

Gelişmeler yalnızca Irak’la sınırlı değil. ABD Savunma Bakanı Hegseth, başta Bahreyn olmak üzere Orta Doğu'da görevli Amerikan askerlerinin ailelerine geçici ayrılma izni verildiğini açıkladı. Aynı şekilde Kuveyt gibi diğer bölge ülkelerinde de benzer tahliye hazırlıklarının yapıldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Bahreyn ve Kuveyt'teki “zorunlu olmayan personel ve aile üyelerinin” ayrılması talimatını verdi. Pentagon’dan yapılan açıklamada, “birçok farklı lokasyonda tahliye hazırlıkları gündemde” denilerek durumun ciddiyeti vurgulandı.

İran'dan Açık Tehdit: “İlk Hedef Amerikan Üsleri Olur”

Tüm bu adımların arka planında İran’ın artan tehdit dili bulunuyor. İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, nükleer müzakerelerin başarısız olması durumunda, ABD üslerinin doğrudan hedef alınacağını duyurdu. “Savaş çıkarsa, ilk vuracağımız yer Amerikan üsleri olur” ifadesi, Washington’da alarm zillerini çaldırdı.

Körfez'de Ticaret ve Güvenlik Tehdidi

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Ofisi (UK Maritime Trade), Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi'nde yükselen askeri gerilim nedeniyle nadiren verilen bir uyarı mesajı yayımladı. Bölgedeki ticari gemi trafiğinin, olası çatışma risklerinden doğrudan etkilenebileceği belirtildi.

Beyaz Saray Alarmda: Gelişmeler Zirveye Taşındı

Tüm bu kararların ABD Donanması’ndan değil, doğrudan üst düzey yönetimden geldiği belirtiliyor. Uzmanlara göre, bu tür tahliye ve uyarılar, Beyaz Saray seviyesinde alınan stratejik kararlara işaret ediyor.

Orta Doğu’da yeni bir askeri kriz mi kapıda? ABD'nin bu olağanüstü tahliye hazırlıkları, önümüzdeki günlerde bölgede yaşanabilecek gelişmelere ışık tutuyor.

İran Limanlarında Yangın! Çin Menşeli Kimyasallar Sabotajla mı İmha Edildi?

Gerilimin tırmandığı saatlerde çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Gazeteci Adelina Sfishta, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“İran limanları yanıyor... Busher ve Bandar Abbas. Çin'den gelen ve füzelere katı yakıt yapımında kullanılan kimyasallar, muhtemel bir sabotajla imha edilmiş olmalı.”

İran limanları yanıyor..

Busher ve Bandar Abbas

Çin'den füzelere katı yakıt yapımında kullanılan kimyasallar muhtemel bir sabotajla imha edilmiş olmalı.. pic.twitter.com/ExyAolmLg5 — Adelina Sfishta (@AdelinaSfishta) June 11, 2025

Kaynak: Reuters