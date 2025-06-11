Bakanlık açıklamasında, “Üreticinin eli toprağa değdiğinde, arkasında mühendislerin yıllar süren emeği, sabrı ve bilgisinden doğan yerli ve milli çeşitler vardır” ifadelerine yer verildi. Türkiye’de tarımda sürdürülebilirliğin ve verimliliğin artırılması için geliştirilen bu çeşitler, hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor.

Hangi Bitkiler Tescillendi?

Tarla Bitkileri: Arpa, ekmeklik buğday, makarnalık buğday, ayçiçeği, çörekotu, ketencik, kinoa, kuru bezelye, kuru fasulye, mavi ayrık, mürdümük, nohut, pamuk, patates, rodos otu, tritikale, tütün, yem bezelyesi, yerfıstığı, yulaf, zerdeçal gibi toplamda 1048 çeşit.

Bahçe Bitkileri: Fındık, üzüm, incir, zeytin, muz, gül, kasımpatı, karanfil gibi toplam 1068 çeşit.

2025 Hedefleri

2025 yılı hedefleri arasında, 21 farklı türde 35 çeşit ve 9 hat olmak üzere yeni tarla bitkisi çeşitlerinin yanı sıra, 8 farklı türde 25 çeşit bahçe bitkisinin geliştirilmesi yer alıyor. Bu çalışmalarla Türkiye’nin tarımda kendi kendine yeterliliği artırılmaya devam edecek.