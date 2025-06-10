Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Resmî Açıklama

Yapılan açıklamada, 2024/236201 numaralı dosya kapsamında yürütülen soruşturmada, suç örgütü kurmak, yönetmek, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak ve mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlardan Aziz İhsan Aktaş hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Cafer Mahiroğlu’nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine dair tespitler yapıldığı ifade edildi. Mahiroğlu’nun yurtdışında olduğu belirtilirken, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.

Mahiroğlu: “İftiraların Altında Kalanlar Olacak”

Gelişmelerin ardından Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Mahiroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Halk TV’yi aldığım günden beri hakkımda atılmadık iftira bırakmadılar. 35 yıldır yurtdışında ikamet ediyorum. Yaptığım işler ortada.

Demek ki, halkın televizyonu Halk TV’nin sahibi olmanın, demokrasiyi, hakkı ve hukuku savunmanın bir bedeli var.

Hiç tanımadığım birinin yalan beyanlarıyla suçlanıyorum. Ne yapılmak istendiğinin farkındayım.

Hakikat yavaş yürür ama mutlaka bir gün yalanı geçer.

Bu ülkede yargının bağımsız ve adil olduğuna hala güvenmek istiyorum.”