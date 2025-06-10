Şam’dan havalanan uçak, saat 19.17’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Uçağın aprona yanaştığı anlarda ise anlamlı bir görüntü yaşandı: Pilotlar kokpit camından Suriye bayrağını salladı. Bu görüntü, savaşın yıkıcı etkilerinden sonra yeniden kurulan bağların simgesi oldu.

Hafta 5 Gün Uçuş

Syrian Air’in Şam – İstanbul uçuşlarının Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 5 gün yapılacağı açıklandı.

İstanbul Havalimanı'nda Kutlama

İstanbul Havalimanı’nda yapılan ilk uçuş için özel bir karşılama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak, Syrian Air Genel Müdürü Semir Orabi ve çok sayıda davetli katıldı. Uçuşun anısına pasta kesildi, kurdele töreni yapıldı.

Türkiye-Suriye Havacılıkta Yeniden Buluşuyor

Türk Hava Yolları’nın Şam seferlerinin ardından, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Syrian Air’e de Türkiye uçuşları için onay verdi. Bu gelişme, iki ülke arasındaki diplomatik ve ticari bağların yeniden güçlendiğine dair önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.