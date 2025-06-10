Dünya Kupası elemelerindeki Gürcistan ve İspanya maçlarının önemine dikkat çeken Hacıosmanoğlu, teknik kadroyla birlikte aynı hedefte olduklarını ifade etti.

“Gürcistan ve İspanya maçlarını aldıktan sonrası daha kolay olur diye düşünüyoruz. Teknik kadroyla da aynı düşüncedeyiz. Bunların hepsini güzel çalışacağız. Genç kardeşlerimiz de çalışacak. Cenabıallah da çalışmanın karşılığını verir. Bizim inancımız var. Benim içimde direkt katılacağız diye bir inanç var. Başkan adayı olduğumuz zaman da böyle yola çıkmıştık.”

“ABD Galibiyetini Gazze’deki Çocuklara Armağan Ediyoruz”

ABD karşısında alınan 2-1’lik galibiyeti değerlendiren TFF Başkanı, duygusal bir mesaj vererek bu galibiyeti Gazze’de hayatını kaybeden çocuklara ithaf etti:

“Bir önceki maçta Amerika’yı yendik ama Gazze’de çocuklarımız zalimin kurşunlarıyla genç yaşta bu dünyadan ayrılıyor. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Onları sevindirdiysek ne mutlu bize.”

“Montella ile Dostluk İlişkimiz Var”

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile olan ilişkisini anlatan Hacıosmanoğlu, başarılı çalıştırıcının takıma pozitif katkı sunduğunu söyledi:

“Kolej havasının yaratılmasında hocanın çok büyük katkısı var. Bütün oyuncular seviyor, biz de kendisini seviyoruz. Hoca-başkan ilişkisinden ziyade bir dostluk ilişkimiz var.”

“Hakan Takımın Beyni, Bu Jenerasyonun Dünya Kupası’na Gitmesi Gerekiyor”

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu’ndan da övgüyle bahseden Hacıosmanoğlu, genç jenerasyona olan güvenini şu sözlerle dile getirdi:

“Hakan çok önemli bir oyuncu ve karakter. Karakter olarak da tarihin en iyi kadrosu. O da takımın beyni. Bu kadro 10 senenin üzerinde oynayacak bir kadro. Bu jenerasyonun Dünya Kupası’na direkt gitmesi gerektiğine inanıyorum. Onu da başaracağız.”

“Aziz Sancar, Gururumuz”

ABD ziyareti kapsamında Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı da ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Hacıosmanoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Elbette ki gururumuz. Dün atmosferi gördükten sonra inanın duygulanıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri’nde Türklüğü derinden yaşayan ödül sahibi.”

“İspanya Maçı Konya’da Oynanacak”

Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile oynanacak kritik maçın Konya’da yapılacağını da açıklayan Hacıosmanoğlu, oyuncuların isteği doğrultusunda karar alındığını belirtti:

“Konya için oyuncu arkadaşlarımızın ‘Orası uğurlu geliyor’ diye düşünceleri var. Konya taraftarı da güzel sahip çıkıyor. Onların isteği üzerine İspanya maçını Konya’da oynayacağız.”