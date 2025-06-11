Bakan Kurum, paylaşımında bir depremzede olan İrfan Yılmaz’ın şu sözlerine yer verdi:

“Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu.”

Kurum, bu duygusal ifadeyi şu sözlerle yanıtladı:

“Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz.”

26 Bin Konut Teslim Edildi, Hedef 79 Bin

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Malatya’da 26 bin 325 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayının 79 bin 420’ye ulaşması hedefleniyor.

“Böyle Evleri Hayal Ediyorduk”

Hak sahiplerinden Ahmet İtik, duygularını şöyle ifade etti:

“Barınak, hayat kaynağının olduğu yer, sıcak yuva. Devletimiz bizi sıcak yuvamıza kavuşturdu. Böyle evleri hayal ederdik. 2 sene zarfında bu kadar şehri ayağa kaldırmak, her adamın haddi değil.”

Bir başka hak sahibi olan Engin Yılmaz ise devletin gücüne olan güvenini şöyle dile getirdi:

“453 bin konut yapılacakmış. Biz güveniyoruz, Allah’ın izniyle 500 bini de yaparlar.”

Yaralar Sarılıyor, Umutlar Yeşeriyor

Depremin üzerinden geçen zamanda devletin kararlı çalışmalarıyla binlerce aileye yeni yaşam alanları sağlandı. Malatya’daki yeni konutlar sadece birer yapı değil, aynı zamanda depremzede vatandaşlar için birer umut, güven ve geleceğe atılan sağlam bir adım oldu.