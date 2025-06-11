Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından 2-31 Mayıs tarihleri arasında sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda, M.K. isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütü deşifre edildi. Örgütün, ayarladıkları teknelerle düzensiz göçmenleri İtalya’ya göndermeye çalıştığı belirlendi.

Dört İlde Eş Zamanlı Operasyon

İlk operasyon dalgasında, Çanakkale, Saros Körfezi, Tekirdağ ve İtalya açıklarında yapılan müdahalelerde 376 göçmen yakalanırken, 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte 2 Haziran’da Çanakkale merkezli olarak İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 18 şüpheli daha gözaltına alındı.

309 Milyon TL Haksız Kazanç

Yapılan incelemelerde suç örgütünün göçmen kaçakçılığından yaklaşık 309 milyon 408 bin TL haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Operasyonlarda 3 tekne ve 11 araca el konuldu. Gözaltına alınan 18 kişiden 2’si serbest bırakılırken, 16’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yetkililerden Açıklama

Emniyet yetkilileri, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “İnsan hayatını hiçe sayan bu tür organize yapılara karşı çalışmalarımız aralıksız sürecektir” dedi.