Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkıp, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan yangında, Kavakköy mevkisinde yaklaşık 85 hektar orman zarar gördü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle saat 23.00 sıralarında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy'deki ormana sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın, 17 Temmuz saat 12.00 sıralarında söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemede; Gelibolu ilçesi Kavakköy mevkisinde yaklaşık 85 hektar ormanın zarar gördüğü tespit edildi.