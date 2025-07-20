Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Bekir ve Ece Tunç çiftine düğün hediyesi olarak buzağı hediye edildi.

Ayvacık ilçesinin Panayır Yeri Alanı’nda 18 Temmuz’da düzenlenen düğün ile Bekir ve Ece Tunç çifti dünya evine girdi. Düğünde takı töreni düzenlendi. Damadın sağdıçlarından Hüseyin Yılmaz ve Taha Çintirli tarafından damada takı olarak 'simental' cinsi buzağı hediye edildi. Damat Bekir Tunç, hediye için sağdıçlarına teşekkür etti. Buzağının süslenerek takıya çıkarılması renkli görüntüler oluşturdu. Takı sonrasında ise buzağı Tunç ailesinin çiftliğinde sürüye dahil edileceği belirtildi.