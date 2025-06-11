Toplantıda, Avusturya (1-5 Temmuz) ve Almanya (30 Haziran-4 Temmuz) tarihlerinde yapılacak yurt dışı görevlerine ilişkin başkanlık yazıları oy birliğiyle kabul edildi.

ANFA’ya Yeni İşletme Yetkisi

Mecliste ayrıca, Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı ile ATA Çiftliği içindeki sosyal tesisin işletme hakkının 10 yıllığına ANFA Ankara Altınpark Tesisleri Ltd. Şti.’ye devredilmesi konusu görüşüldü. Başkanlık yazısı, oy çokluğuyla kabul edildi.

Çiftçilere ve Afyonkarahisar Belediyesi’ne Hibe Fide Desteği

Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Çatokçular ve Yeşilkent mahallelerindeki çiftçilere, sebze fidesi desteğinin yüzde 100 hibe olarak verilmesi yönündeki öneri, mecliste oy birliğiyle geçti.

Bunun yanı sıra, Afyonkarahisar Belediyesi’ne aynı kapsamda yapılacak sebze fidesi desteği de mecliste görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Yarın Devam Edecek

Toplantıyı yöneten Emre Doğan, bir sonraki birleşmenin yarın yapılacağını belirterek oturumu kapattı.