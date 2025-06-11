Etkinliğin konuşmacısı, Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı Başkanı Seyfettin Aslan, “Ankara’nın Beş Beyazı ve Atatürk” başlıklı sunumuyla, başkentin taş binalardan ibaret olmadığını, bu coğrafyaya iz bırakan hayvanların da Ankara’nın ruhunu şekillendirdiğini vurgulayacak.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 18 Haziran 2025, Çarşamba

Saat: 20.30

Yer: Botanik Parkı Sera Alanı, Ankara

Seyfettin Aslan’ın anlatımıyla hem nostaljik bir yolculuğa çıkmak hem de Ankara’nın biyolojik ve kültürel değerlerine daha yakından tanıklık etmek isteyenler için bu etkinlik kaçırılmayacak bir fırsat