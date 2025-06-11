Kulüpten yapılan açıklamada Bursa Nilüfer FK, 2025-2026 sezonu öncesinde teknik direktörlük görevine Fazlı Tan’ı getirildiği duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hoş Geldin Fazlı Tan Kulübümüz, 2025-2026 sezonunda teknik direktörlük görevine Fazlı Tan’ı getirmiştir. Pilot takım sorumluluğuyla birlikte genç oyuncu gelişimi konusunda önemli bir rol üstlenecek olan hocamıza başarılar diliyoruz."
📢 Hoş Geldin Fazlı Tan— Bursa Nilüfer FK (@BursaNiluferFK) June 10, 2025
Kulübümüz, 2025-2026 sezonunda teknik direktörlük görevine Fazlı Tan’ı getirmiştir.
Pilot takım sorumluluğuyla birlikte genç oyuncu gelişimi konusunda önemli bir rol üstlenecek olan hocamıza başarılar diliyoruz.#BursaNilüferFK pic.twitter.com/NWgyilgSAq