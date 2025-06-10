Rio Ave formasıyla 33 maça çıkan Demir Ege, 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek iki kez ayın futbolcusu seçildi. Hem istikrarlı performansı hem de sahadaki olgun tavırlarıyla dikkat çeken genç oyuncu, Avrupa’da geçirdiği sezonla kendini kanıtladı.

Solskjaer'den Sürpriz Hamle Gelebilir

Beşiktaş’ta orta saha kurgusu yeniden şekillenirken, Solskjaer’in genç yıldız için özel bir rol planladığı iddia ediliyor. Deneyimli teknik adamın, Demir Ege’yi sezon öncesi kampında detaylı değerlendireceği ve forma rekabetine dahil edeceği öğrenildi.

Taraftarın Gözü Üzerinde Olacak

Beşiktaş taraftarı ise, Avrupa’da gösterdiği çıkışın ardından Demir Ege’nin Süper Lig’de nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Genç yeteneğin, takımın orta sahasında yaratıcı ve dinamik bir alternatif olması umut ediliyor.