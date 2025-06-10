İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında eylemler yapılmıştı. Gösteriler esnasında polis müdahalesiyle karşı karşıya kalan direnişçiler, bazı iş yerleri ve dükkanlara sığınmak zorunda kalmıştı. Direnişçilere kapılarını açmayan işletmeler içinse Cumhuriyet Halk Partisi düzenlediği mitinglerde boykot çağrısı yaptı.

Boykot çağrısına birçok ünlüden de destek geldi. İddiaya göre bu eylemlere ve boykot çağrılarına destek veren ünlüler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yakın kadraja alındı ve konserlerine izin verilmedi.

Sertab Erener, Melike Şahin, Gülşen, Hadise, Melek Mosso, Mabel Matiz, Cem Adrian ve Yalın'ın iddialara göre antik kentlerdeki konser talepleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından reddedildi.

Sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan bu iddia ülke gündemine oturmayı başardı.