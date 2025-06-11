Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
" Avusturya’nın Graz şehrindeki bir okulda bugün (10 Haziran) gerçekleştirilen silahlı saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz.
Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler veya yaralananlar arasında vatandaşlarımızın bulunup bulunmadığı hususu Avusturya makamları nezdinde takip edilmektedir.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Avusturya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Avusturya’da Bir Okulda Gerçekleştirilen Saldırı Hk. https://t.co/AhsKj0emJr pic.twitter.com/D0mfdzKDkq— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 10, 2025
Muhabir: Haber Merkezi