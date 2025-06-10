İBB soruşturmalarında verdiği ifadelerle tanınan Aziz İhsan Aktaş’ın kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV Yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı verildi.

Cafer Mahiroğlu hakkında suç örgütü kurma yönetme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları ileri sürülüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek suçlarından hakkında soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırma İşlemleri kapsamında şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun, ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerin yapılması üzerine şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma İşlemlerine başlanılmış, Yurtdışına çıktığı tespit edilen şüpheli ile ilgili İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğince yakalama emri kararı verilmiştir

Kamuoyuna duyurulur."