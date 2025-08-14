Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti'ye katılması üzerine bir yurttaş, belediye binası önüne kırık topuklu ayakkabı bırakarak sessiz bir protesto gerçekleştirdi.

Bir dönem CHP'den “Topuklu Efe” olarak anılan Çerçioğlu'nun siyasi rotasını değiştirmesi, özellikle CHP tabanında tepkiyle karşılandı. Olay yerine bırakılan kırık topuklu ayakkabı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Görgü tanıklarına göre, bir yurttaş, ayakkabıyı belediye kapısına bıraktı.

Protesto kısa sürede çevredekilerin dikkatini çekerken, sosyal medyada da “Topuk kırıldı” ve “Efe yolunu şaşırdı” gibi yorumlarla paylaşıldı.