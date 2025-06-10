Toplantıda, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anıldı. Saygı duruşunun ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Önemli Kararlar Alındı

Oturumda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın görev ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelikten "Elektrik İşleri Şefliği"nin çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi. Ayrıca ABB'nin memur kadrosunda yapılması planlanan iptal ve ihdaslara ilişkin başkanlık teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan, BUGSAŞ ve Metropol İmar şirketlerinin sermaye artırımı ile ANFA Altınpark İşletmeleri’nin tüm yerli kamu ve özel sermayeli bankalardan kredi kullanımı yetkisinin güncellenmesi teklifleri ise oy çokluğuyla onaylandı.

Gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık, toplantıyı yarın deva