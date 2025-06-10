Coca-Cola; Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Powerade ve Damla gibi markalarıyla Türkiye’de geniş bir ürün yelpazesine sahip. Ancak Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, yapılan ön araştırma sonucunda şirketin rekabete aykırı uygulamalarda bulunabileceği değerlendirildi.

2021 Taahhütleri de Masada

Kurul, soruşturma kapsamında sadece mevcut uygulamaları değil, aynı zamanda Coca-Cola’nın 2021 yılında Rekabet Kurulu’na sunduğu taahhütlere uyup uymadığını da mercek altına alacak. Bu taahhütler, Coca-Cola'nın rekabeti engellememesi yönünde verdiği sözlerden oluşuyordu.

Neden Bu Soruşturma Önemli?

Rekabetin korunması, tüketiciye daha fazla seçenek sunulması ve fiyatların serbest piyasa koşullarında belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Coca-Cola gibi sektörde güçlü bir konuma sahip markaların rekabet kurallarına uyup uymadığı, hem tüketiciler hem de diğer üreticiler için doğrudan etkiler yaratabiliyor.

Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü bu soruşturmanın sonuçları, önümüzdeki dönemde içecek sektöründeki dengeleri etkileyebilir.