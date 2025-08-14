Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşma yaptı.

Törende Erdoğan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar’a AK Parti rozetlerini takarak partiye resmen katılımlarını ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı belediye başkanlarıyla birlik pozu verdi. Emine Erdoğan da yeni katılan başkanları tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Etkinlikte ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kurucu üyeleri ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.