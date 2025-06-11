Cide ilçesinde, dün saat 03.15 sıralarında sahil şeridinde yürüyen üç kişiden biri, aydınlatma direklerindeki LED ışıkları sökmeye başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüpheliyi engellemeye çalışan yanındaki arkadaşları, başarılı olamadı. Şüpheli, 22 aydınlatma direğinde takılı olan onlarca LED ışığı yerinden kopararak kullanılmaz hale getirirken, belediye yetkilileri suç duyurusunda bulundu. Belediyenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Öte yandan, o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, aydınlatma direklerindeki zararın yaklaşık 300 bin TL olduğu öğrenildi.