AFAD verilerine göre, depremin derinliği 6,98 kilometre olarak belirlendi. Sarsıntının yerel saatle sabah erken saatlerde gerçekleşmesi, bölgede kısa süreli endişeye yol açtı. Ancak şu an itibariyle can veya mal kaybı ile ilgili herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

Bölgeye İlgili Olası Etkiler

Nurhak ilçesi ve çevresindeki vatandaşlar, depremin ardından kısa süreli panik yaşarken, bölgedeki yetkililer halkı temkinli olmaya çağırdı. Depremin büyüklüğü nedeniyle önemli bir yıkım ya da ciddi zararlar oluşmadığı ancak olası artçı sarsıntılar için dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.