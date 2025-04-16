Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerden gelen soruları yanıtlayan Lin Jian, Harbin Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Ödüllendirme Bildirisi"ne dikkat çekti. Bildiride, Asya Kış Oyunları sırasında yarışma bilgilerini içeren sistemlere ve Heilongjiang eyaletinin kritik altyapı tesislerine yönelik gerçekleştirilen siber saldırıya katılan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) personelinin yakalanmasına yardımcı olanlara ödüller verileceği ifade edildi.

ABD'nin Saldırısının Ciddi Etkileri

Çin Dışişleri Sözcüsü, ABD’nin gerçekleştirdiği bu siber saldırının Çin’in kritik altyapı tesislerine, savunma, finans, üretim ve toplum güvenliğine ciddi zararlar verdiğini vurguladı. Ayrıca, söz konusu saldırının, Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerinin güvenliğini de tehdit ettiğini belirtti.

Çin'in Tutumu: Siber Güvenlikte Zararın Telafisi İçin Adım Atılmalı

Lin Jian, Çin’in bu konuda net bir tutum sergilediğini yineleyerek, ABD’nin siber saldırılarının ulusal güvenlik açısından büyük tehlikeler oluşturduğunu ve bunların derhal durdurulması gerektiğini ifade etti. Çin hükümeti, uluslararası siber güvenlik ihlallerine karşı kararlı bir duruş sergileyerek, saldırgan ülkelere karşı gerekli önlemleri alacağını açıkladı.