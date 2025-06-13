Batman’da, polis ekiplerinin takip sonrası durdurduğu bir kamyonette yapılan aramada, kasadaki marulların altına gizlenmiş 5 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, takip sonrası durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Aramada, kasadaki marulların altına gizlenmiş 5 bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.