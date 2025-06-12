Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TDT Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2’nci Bakanlar Toplantısı'na katıldı. ‘Modern Toplumda Kadının Rolü Sürdürülebilir Kalkınma ve Geleneksel Değerler’ başlıklı toplantıda konuşan Bakan Göktaş, modern çağda kalkınmanın yalnızca ekonomik büyümeyle ölçülemeyeceğini, gerçek kalkınmanın çevresel sürdürülebilirlik, kuşaklar arası adalet ve toplumsal eşitlik temelinde şekillenmesi gerektiğini kaydetti.

Kadınların bu süreçte merkezde yer almasının bir tercih değil, geleceği inşa etmenin ön koşulu olduğunu vurgulayan Göktaş, “Bir kadının sahip olduğu imkanlar ve donanım sadece kendi yaşamını değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de doğrudan etkiliyor” diye konuştu.

Bakan Göktaş, kadın liderliğinin çevresel sürdürülebilirlik alanında umut verici çözümler sunduğuna işaret ederek, bu katkıların görmezden gelinemeyecek ölçüde önemli olduğunu belirtti. Göktaş, Türk kültürünün her döneminde kadının doldurulamaz yere sahip olduğunu, kadınların yalnızca aile içinde değil, toplumun sosyal dokusunda da belirleyici rol üstlendiklerini aktararak, Tomris Hatun'u, Terken Hatun'u ve Nene Hatun'u örnek gösterdi.

Türk kadınlarının yaşam standartlarını ve haklarını geliştirmek için kararlı şekilde çalıştıklarını, kadınların hayatın tüm alanlarına tam ve eşit katılımını sağlamaya yönelik politikaların sürdüğünü söyleyen Göktaş, kadın-erkek eşitliğinin Anayasa'nın temel ilkelerinden biri olduğunu ifade etti.

Bakan Göktaş, 2010'daki Anayasa değişiklikleriyle kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın önünün açıldığını hatırlatarak, medeni ve ceza kanunlarında yapılan düzenlemelerle kadınlar lehine önemli kazanımlar sağlandığını bildirdi. Kadınların sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün geleneksel değerlerle modern dünyanın dinamiklerini birleştirdiğini aktaran Göktaş, kadınların ekonomi, siyaset ve sosyal hayatta daha etkin rol almasının toplumsal refah ve kalkınma için kritik olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle hareket edildiğini dile getirerek, şiddetsiz bir yaşamın temel insan hakkı olduğunu kaydetti. Göktaş, "Kadınların modern toplumdaki yeri, hem sürdürülebilir kalkınma hem de geleneksel değerlerin yaşatılması açısından kritiktir. Bugün sürdürülebilir gelecek için yapmamız gereken çok açık; kadınlara sadece alan açmak değil, aynı zamanda bu alanlarda güçlenmelerini sağlamalıyız" diyerek, eğitim desteği ve şiddetsiz yaşam hakkının teminat altına alınmasının önemine işaret etti.

Konuşmasında ailenin önemini vurgulayan Göktaş, "Aile, Türk devlet geleneğinde toplumun temelidir. Türkiye, Türk Devletler Teşkilatını ortak tarih ve kültüre dayanan 'Aile Meclisi' olarak görmektedir. Teşkilat bünyesinde 135'i aşkın iş birliği mekanizması bulunmaktadır. Bu, ortak hedeflere ulaşma kararlılığımızın göstergesidir. Bu birlikteliği anlamlı kılan en temel unsur, derin sosyokültürel bağlarımızdır. Bu anlamda ailenin güçlenmesi geleceğimizin teminatıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bu önemin somut bir ifadesidir. Bu ilan yalnızca ulusal düzeyde değil, aynı zamanda Türk dünyasında da aile odaklı politikaların güçlendirilmesi yönünde çağrı niteliği taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Bakan Göktaş'ın yanı sıra TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Aile ve Gençlik İşleri Komitesi Başkanı Kayrat Kambarov, Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakan Yardımcısı Kyiyal Januzakova, Özbekistan İstihdam ve Yoksulluğun Azaltılması Bakan Yardımcısı Rano Turdiboeva ve Türkmenistan Çalışma ve Nüfusu Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Halbibi Tachjanova yer aldı.