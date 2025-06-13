Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Koru Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler, tesis yakınındaki bazı seralara da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında hasar oluştu. Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ali Şirin, gazetecilere, yangının bir anda çıktığını ve kısa sürede yayıldığını söyledi. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını düşündüklerini belirten Şirin, ekiplerin anında müdahale ettiği yangında maddi hasar oluştuğunu ve can kaybı yaşanmamasının da sevindirici olduğunu dile getirdi. Tesiste ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AAVİDEO