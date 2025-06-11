CHP üyesi Mustafa Yavuz, Genel Sekreterlik Makamı’na sunduğu dilekçede, Tanju Özcan’ın söylemlerinin parti ilkeleri ve iç saygı anlayışıyla bağdaşmadığını ifade ederek, Parti Tüzüğü'nün 63/5. maddesi uyarınca Özcan’ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini talep etti.

Mustafa Yavuz, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“CHP 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saygı sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi talebiyle genel merkezimize yazılı başvuruda bulundum.”

CHP kulislerinde bu başvuru geniş yankı uyandırırken, Tanju Özcan cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CHP 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saygı sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesi talebiyle genel merkezimize yazılı başvuruda bulundum.



11.06.2025

📍Ankara/ CHP Genel Merkezi pic.twitter.com/ciwEBo03Vh — Mustafa Yavuz 🇹🇷 (@mymustafayavuz) June 11, 2025