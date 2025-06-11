Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Karakoca, Yemişli ve Eğriler bölgelerinde 4 büyüklüğünde depremlerin yaşandığını belirtti. Bugün ise Eğriler-Simav’da 4,3 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı meydana geldiğini aktaran Görür, depremlerin Naşa Fay Zonu veya onunla kuzeybatı-güneydoğu yönünde birleşen bir fay üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Görür sosyal medya hesabından konu ile alakalı şu ifadelere yer verdi:

" Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır."

Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır. pic.twitter.com/hed6fvSYhe — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 10, 2025