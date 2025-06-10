Eylül ayında başlayacak olan yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Ay Yapım'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Yeni başlayacak olan Sevdiğim Sensin dizisinin çekileceği yer heyecan yarattı.

Edinilen bilgilere göre Nadim Güç'ün yönetmenliğini üstleneceği dizinin başrollerini Özgü Namal ve Selahattin Paşalı paylaşacak. Senaryosunu Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı, Sevdiğim Sensin adlı iddialı dizinin Ağrı'da çekileceği de gelen bilgiler arasında yerini aldı.

AĞRILI KIZ VE İSTANBULLU ERKEK HİKAYESİ!

Varlıklı bir ailenin oğlu olan Erkan aldur'un askerliğini yapmak için gittiği Ağrı'da bir hikayesi başlayacak. Ağrı'da yaşanan 7 şiddetindeki deprem sonrası Aldur Köşkü büyük bir acıyla karşı karşıya kalacaktır. Erkan'ın sağ kurtulduğu anda karşısına çıkan Rojda onun hayatının sınavını vermesine neden olacaktır.