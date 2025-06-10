Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, yayınlanan 12. bölüm tanıtımıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Duygu yüklü sahnelerin öne çıktığı fragmanda Eşref ve Nisan arasında yaşanan aşk hesaplaşması dikkat çekerken, Serdar Amir’in vurulmasıyla birlikte dizide taşlar yerinden oynuyor.

"Sana Sahip Olamadan Bu Hikayede Var Olamam"

Geçtiğimiz bölümde duygularına yenik düşen Eşref’in, Nisan’ı öpmesi dizide yeni bir dönemin kapısını araladı. 12. bölüm tanıtımında Eşref’in, “Aşık olunmaya layık başka bir kadın olduğunu düşünmüyorum bu hayatta” sözleri, fragmana damgasını vurdu. Nisan’ın “Sana sahip olamadan bu hikayenin içinde var olamam” çıkışı, ikili arasındaki gerilimi ve aşkın derinliğini gözler önüne serdi. Eşref’in “Sen benim sana nasıl değer verdiğimi anlamadın” sözleri ise izleyiciye büyük bir duygu fırtınasının sinyalini verdi.

Eşref’ten ‘Rüya’ Cevabı: “Nisan’da Rüya’yı Görüyorum”

Necip Memili’nin hayat verdiği Gürdal karakterinin, “Oğlum ne var bu kızda, ne buluyorsun, ne görüyorsun?” sorusuna Eşref’in “Rüya” yanıtı sosyal medyada en çok konuşulan repliklerden biri oldu. Duygusal sahnelerin arka arkaya geldiği tanıtımda, Eşref’in iç dünyasına dair ipuçları da izleyiciyle buluştu.

Serdar Amir Vuruluyor, Eşref Kelepçeleniyor!

12. bölüm fragmanında tansiyonu yükselten bir diğer sahne ise Serdar Amir’in vurulması oldu. Ardından Eşref’in polisler arasında kelepçeli halde görülmesi, dizide büyük bir kumpasın kurulduğu ihtimalini gündeme taşıdı. Fragman sonrası dizinin hayranları, bu olayın arkasında Çiğdem Komiser ile Kadir’in ortak planının olabileceği yönünde yorumlar yaptı.

Eşref Rüya 12. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Tims&B Productions imzalı Eşref Rüya, heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 12. bölümde Eşref’in kaderi, Nisan’la ilişkisi ve Serdar Amir’e yapılan saldırının perde arkası netleşecek.